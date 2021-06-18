Karar verildi! Çocuk başına para verilecek

Almanya’da hükûmet, koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan ve sosyal yardım (kira yardımı, ek çocuk parası, işsizlik parası..) alan ailelere, çocuk başına 100 Euro’luk ek yardımda bulunacağını açıkladı. 11 Haziran’da kararlaştırılan yeni yardımların ağustos ayı başından itibaren banka hesaplarına havale edilmesi bekleniyor.

“Bu yardımı diledikleri gibi kullanabilirler!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile Bakanı Christine Lambrecht, bu yardımın “Korona Sonrası Telafi Programı”nın bir parçası olduğunu ifade etti. Yardımı alacak vatandaşlara hitaben ise “Bu yardımı diledikleri gibi kullanabilirler.” diye konuştu.

“Korona sonrası telafi programı!

Almanya’da koronavirüs salgının negatif sonuçlarını telafi etmek için uygulanan “Korona Sonrası Telafi Programı” için toplam 2 milyar Euro bütçe ayrıldı. Bu miktarın, sosyal aktivite, eğitim gibi çeşitli alanlar için kullanılacağı ifade ediliyor.