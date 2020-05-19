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Karantinadaki vatandaşların pencerede bayram coşkusu

Mersin’in Erdemli ilçesinde öğrenci yurdunda karantinada tutulan vatandaşlar, saat 19.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:48:05 -
Karantinadaki vatandaşların pencerede bayram coşkusu

Mersin’in Erdemli ilçesinde öğrenci yurdunda karantinada tutulan vatandaşlar, saat 19.19’da ellerindeki bayraklarla pencereye çıkıp 19 Mayıs kutlamalarına eşlik etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye genelinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinde ay yıldızlı bayraklarını açarak, saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyup bayram coşkusu yaşadı. Erdemli’de korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen 104 vatandaş ise, karantinada oldukları Erdemli Kız Kalesi Öğrenci Yurdu’nda pencerelerinde yurt personelinin bahçede düzenlediği törene eşlik etti. Ellerinde ay yıldızlı bayraklarla pencerelere çıkan vatandaşlar, yurdun bahçesinde saygı duruşunda bulunan ve ardından İstiklal Marşı’nı okuyan 30 yurt personeline eşlik etti. Törenin ardından çalınan 10. Yıl Marşı’yla vatandaşlar karantinada da olsa bayram coşkusu yaşadı.

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