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Yerel

Karantina bölgesinde büyük tepki çeken görüntü

Tokat'ta 14 günlük karantina altına alınan bir mahallede, vatandaşların patika yolu kullanıp rahat rahat bölgeye giriş çıkış yapması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:02:00 -
Karantina bölgesinde büyük tepki çeken görüntü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ziya Gökalp ve Kuruçay mahalleleri 7 Mayıs’ta karantinaya alındı. Karantina uygulanan mahallelere 14 gün boyunca giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahalleleri şehir merkezine bağlayan yollara bariyerler kuruldu. Ara yollar ise kum dökülerek kapatıldı. Polis ekipleri bölgeden izinsiz giriş çıkış yapılmaması için önlem aldı.

Mahallede yaşayan vatandaşlardan işe gitmek için izin belgesi olanlarla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların giriş çıkışına izin verildi.

Patikayı kullanarak gidip geliyorlar

 

Ancak karantina kurallarına uymayan bazı vatandaşların Ziya Gökalp Mahallesi’nden Osmangazi Mahallesine inen patikaları kullanarak dışarı çıkmaya devam ettikleri görüldü.

Kimi zaman yaya olarak, kimi zaman motosiklet veya otomobille bölgeye girip çıkmaya devam eden vatandaşlar kameralara yansıdı. Osmangazi Mahallesi’nde yaşayanlar, karantina kararının ardından vatandaşların bu bölgeyi kullanmaya başladığını söyledi. 

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