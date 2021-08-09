Karanlık Odatv'nin bu haberini CIA ajanları mı kaleme aldı?

Kaçak siteler aracılığıyla karanlık fikirlerini empoze etmeyi sürdüren Kemalist Odatv’nin d başlıklı haberini okuyanlar anlamakta zorlanırken ‘Haberleri CIA ajanları mı yazıyor?’ sorusunu akıllara getirdi.

MOSSAD ajanı Rafael Sadi’nin de kalem oynattığı Odatv’de yer alan bir haberde bozuk Türfkçe kullanılması dikkat çekti. Haberi okumaya çalışanlar bir hayli zorlandı.

Burada ne anlatmak istediler?

Haberde yer alan, "Dikkatle ilgili bilgiler", "Organizatör örgütü lideri", "iddiasıyla incelemesi Sedat Peker'in", "Peker'in sessizliğini önceki gün bozdu", "Yargı İranlı 'uy baskıcı baronu' Zin'yi", "tahliye ettirdiği iddia hakkında soruşturma", "ama 1 2020'de elde edilen", "Kuzu'nun önceliğiyle kastıyla", ""haya kurarak şeti'nin nasıl olacağı", " içeride Orhan Ünğan'la danı aktardı.", "Ünğa'nın yargılamayık tarafından" cümleleri tartışma konusu oldu.

Google Translate mi kullanıldı?

Haberin yabancı birileri tarafından Google Translate yardımı ile kaleme alındığı tahmin ediliyor.

Ajanlar için harekete geçilecek mi?

Haberi anlamakta hem zorlanan hem de yorulan vatandaşlar isyan ederken emperyal ilaç sektörüne posta koyan Odatv’nin sahibi Soner Yalçın’ın Türkçesi kıt ajanlar için harekete geçip geçmeyeceği ise merakla takip ediliyor.