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Siyaset

Karamollaoğlu'ndan şoke eden sözler! "Darbe söylentilerini AK Parti çıkarıyor" demediği kaldı

Darbe ve idam tehditleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, tehdit edenler belliyken darbe söylentilerini AK Parti'ye bağlaması 'pes' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 00:23:00 -
Karamollaoğlu'ndan şoke eden sözler! "Darbe söylentilerini AK Parti çıkarıyor" demediği kaldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar'ın internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınında Ahmet Taşgetiren, Yıldıray Oğur ve Elif Çakır’ın sorularını cevapladı.

Yayılan darbe söylentileriyle ilgili şoke eden açıklamalarda bulunan Saadet Partisi lideri, “Türkiye karşılaştığı problemlere çözüm üretemeyen bir ülke konumuna düştü. Üzülerek söylüyorum. Genel baktığımda hazine tam takır. Merkez Bankası’nın kasasında bile bir şey kalmamış. İşsizlik almış başını gidiyor. Üretemiyoruz, dolar yükseliyor. Bu ne manaya geliyor: Hükümet artık hükümet etme vasfını kaybetti. Maalesef. Benim sözümden dolayı kızacaklar belki ama bu bir gerçek. Darbe söylentileri AK Parti’den başka kimin işine yarıyor. Hiçkimsenin. Çünkü kimse darbeyi tasvip etmez. Darbeyi gücü olanlar yapar. Silahlı Kuvvetler yapar. Sokaktaki vatandaş darbe yapamaz. Bu tip iddialar doğrudan doğruya menfaati olanlar tarafından üretilen iddialar olduğu kanaatindeyim” dedi.

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