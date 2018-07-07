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Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı içerisinde yer almalarını eleştirenlere cevap verdi.Karamollaoğlu, "Özellikle bu ittifakı neden yaptığımızı da bütün topluma anlatmaya çalıştık. Biz anlattık da toplum böyle algıladı mı o ayrı. 'Bizi ittifaka iteleyen bugünkü AK Parti'nin kendi aldığı kararlardır' dedik. Yüzde 10 barajını tuttunuz, partileri bir araya gelmeye mecbur ettiniz" dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:30
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçimlere giderken bir ittifak yaptık. Özellikle bu ittifakı neden yaptığımızı da bütün topluma anlatmaya çalıştık. Biz anlattık da toplum böyle algıladı mı o ayrı. 'Bizi ittifaka iteleyen bugünkü AK Parti'nin kendi aldığı kararlardır' dedik. Yüzde 10 barajını tuttunuz, partileri bir araya gelmeye mecbur ettiniz." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Litai TBB Konuk Evi'nde düzenlenen Seçim Değerlendirme Hamle Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni yönetimde icranın bütünüyle cumhurbaşkanın inisiyatifine verildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı kararların doğrudan doğruya milleti ilgilendirdiğini belirten Karamollaoğlu, "Hayırlı kararlar bizi memnun edecek, yanlış adımlar atıldığı takdirde bunun zararını hep birlikte çekeceğiz. Başarının sırrı aslında bütün milleti kucaklama ile başlar. Yapılacak hizmetler dostça ve bütün millet göz önünde bulundurularak yapılmalıdır" diye konuştu.

Saadet Partisi teşkilatının seçimlerde maddi ve manevi gayret ortaya koyduğunu, alınan sonucun rakamlarla ölçülmeyecek kadar kıymetli olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, çok daha büyük kararlılıkla yeni hamle döneminin startını verdiklerini dile getirdi.

Millet İttifakı'na da değinen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Seçimlere giderken bir ittifak yaptık. Özellikle bu ittifakı neden yaptığımızı da bütün topluma anlatmaya çalıştık. Biz anlattık da toplum böyle algıladı mı o ayrı. 'Bizi ittifaka iteleyen bugünkü AK Parti'nin kendi aldığı kararlardır' dedik. Yüzde 10 barajını tuttunuz, partileri bir araya gelmeye mecbur ettiniz. Sizinle ittifak kurulursa teslim olacaksınız, başkasıyla ittifak yaparsanız siz hainsiniz. Böyle bir mantıkla Türkiye yönetilemez. Elbette biz bundan dolayıdır ki bir ittifaka zorlandık. Bir ittifak yaptık, bu esas itibarıyla yüzde 10 barajını aşmak için yapılan bir ittifak. Bu ittifakın bir başka özelliği var; 'Ortadan kaldırılan kuvvetler ayrımı prensibinin yeniden ihlas edilebilmesi için de Meclis'te yeterli çoğunluğu bulduğumuz takdirde süratle hareket edecek, bugünkü sistemi değiştireceğiz' dedik. O çoğunluğu bugün için elde edemedik, ancak bizim bir ittifaka girişimizin temelinde yatan bu iki gerekçeydi."

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:30
  1. Saadet Partisi
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. AK Parti
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • TurkogluturkTurkogluturk44 dk önce
    Simdi muslumaniz elhamdulillah lakin ben artik muslumanlara inanmamaya basladim cunku etrafimiz kullin kafirlerle doldu bugun siz saadet partisi teskilati ittifak adi altinda pkk feto gibi yapilarin catisi altina daha dogrusu kucagina oturup muslumanliginizin ne boyuta geldigini gormeyen halka 3 boyutlu olarak sergilediniz sunu unutmayinki ittifak adi altinda yaptiginiz bin bir turlu fitne ve fesatla biz muslumanlarin inancini dahi sarstiniz allah sizi islah eder allah daha dogrusu 7 turlu belanizi verir
  • ahmetahmet12 dk önce
    raf ömrü bitmiş.ilaç olsada kullanılmıyor.
  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu19 dk önce
    Şu bütün milleti kucaklama palavrasına sığınan embesillere ne diyeyim"rahmetli erbakanı bu şer......zlermi kucaklamiştiki onlarla kucaklaşalım.
  • ZekeriyaZekeriya54 dk önce
    “Yaptım, sor ki niye yaptım”
  • nn28 dk önce
    HADİ ORADAN HADİ ORADANBÖYLE SIVRI FETO SELOMELOKEMOYANINDA OLUNCA GÖZÜN BİRYERİ GÖRMÜYOR TEPEDENBAKARAK İKTİDARI BİZETESLİM ET DEDIERİNİN UNUTMADIK TABİKİ ABA ALTINDAN SOPAGÖSTERİR CESİNEABDPKKVE DIYEERLERİDE ARKANA ALMIŞTIN DİP DALGABİRDE DISDALGA ESKİ TÜFEKLERİ YANINAALMIŞTINŞİMDİ KIVIRMABOŞUNA
  • nn31 dk önce
    HADİ ORADAN HADİ ORADANBÖYLE SIVRI FETO SELOMELOKEMOYANINDA OLUNCA GÖZÜN BİRYERİ GÖRMÜYOR TEPEDENBAKARAK İKTİDARI BİZETESLİM ET DEDIERİNİN UNUTMADIK TABİKİ ABA ALTINDAN SOPAGÖSTERİR CESİNEABDPKKVE DIYEERLERİDE
  • HikmetHikmet30 dk önce
    Bak bak yalana bak ittifakı ak partiyle yapsaydın ozaman.
  • OkOk31 dk önce
    Sus be adam sus konustukca cirkinlesiyorsunuz.....sus yaziklar olsun
  • Mehmet ozdemirMehmet ozdemir35 dk önce
    Karamolla oglu serle intifak yapmakda mecbur degilsiniz bir insan ne kadar necbur olsa ser gucleriyle bir araya gemez Allaha boyle savunmami yapicaksin yazik size yazik bu sizin dekilklerineze inanlara
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi45 dk önce
    Utanmadan konusuyorsun neler söylediniz unuttunuzmu ne yuzle konusuyorsun yapacagin birsey var istifa etmeniz milli görusu bitirdiniz sizde bittiniz umut bagladiginiz gulvarya beraber parti kurun bidahaki secimde kazanirsiniz
  • OkOk31 dk önce
    Sus be adam sus konustukca cirkinlesiyorsunuz.....sus yaziklar olsun
  • FETULLAH ŞAHİNFETULLAH ŞAHİN43 dk önce
    yalancı temel REİS ittifak için ilk seni davet etti...ama sen gittin keMAL ile fetöcü meral ile bir oldun...çok yalancı ve iftiracısın
  • A.YücelA.Yücel51 dk önce
    Millet ittifakı tercihinize saygılıyım. Millet ittifakına neden katıldığınızı anladım fakat cumhur ittifakına neden katılmadığınızı anlamadım.
  • ZaferZafer34 dk önce
    Kıvır da kıvır barajı aşmak için miş senin masken düştü molla efendi sende sosyal medyanın sol zihniyetin gazina geldin bu zihniyet ki sen başarılı bir parti olsan ve ülkeyi yönetsen sanada Erdoğana yaptıklarınıyapacak adamlarla bir oldun belki de sende onlardansın
  • SamilSamil46 dk önce
    Sende seref haysiyet namus kelimeleri anlamini yitirmis ... Hala cikip konusacak kadar hainlik ittifakinda olmayi Akp ye yikacak kadar namus yoksunu olmussun . Akparti seni cumhur ittifakina davet etmedimi embesil herif ? Bide milletin akliyla alay edercesine Akparti sorumlu diyorsun
  • FETULLAH ŞAHİNFETULLAH ŞAHİN43 dk önce
    yalancı temel REİS ittifak için ilk seni davet etti...ama sen gittin keMAL ile fetöcü meral ile bir oldun...çok yalancı ve iftiracısın
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