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Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıklamasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:26
Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

"Açıklanan tarih erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi Ak parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir.

UYUM YASALARI BİLE ÇIKMADAN TÜKENDİLER

Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok.

Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller.

BİZ HAZIRIZ

Biz söyledik. Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun.

Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan en erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır. "

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:26
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. erken seçim

YORUM YAZ

  • kalelikaleli1 sa önce
    işte bu iyi oldu şurada ne kaldı ki 2 ay 2 ay sonra boyunuzun ölçüsünü alacak sıfır çektikten sonra gene durmayacaksınız aynı palavraları atıp tutacaksınız.bir dört yıl daha bekleyin iyi olur.
  • Avara KasnakAvara Kasnak2 sa önce
    Kızılderililerin '....ran Boğası' diyeceğim; ama oğlağa daha çok benziyr..
  • AhmetAhmet5 sa önce
    küresel güçlerin maşası olan bop ortaklığına soyunan ırağın işgalinnde abdye dua eden suriyede abd israille aynı politikalar izleyerek pkk ya alan açanlar kendi yanlışlarını görmek yerine saadeti iyi partyiyi "maşa" ilan ediyor. Allah gözünüzü açsın
  • Mustafa Mustafa 9 sa önce
    Bu temel vesayetin başka bir maşası imiş, Cumhurbaşkanımız sayesinde hepsinin maskesi düştü, işte bu yüzden Allah'a c. c. şükrederiz.
  • Ahmet TanerAhmet Taner10 sa önce
    Garibo ateistler dahil her yaşlı erkeğin saçı sakalı ağırır. Önemli olan nerede ağarttığın. İngilizlerin eniştesine, esedin bacanağına çoksahiplenmişsin. İnşallah dunya ahiret hiç ayrılmazsın.
  • MustafaMustafa10 sa önce
    TEMEL USTA YAPMAYA DEĞİL YIKMAYA MERAKLI. ERDOĞAN GİDERSE KİM GELECEK?
  • yav he heyav he he10 sa önce
    bir bu birde fetoşcu maralı gördükçe siyasetten soğuyorum bu bu kadar emniyetine zebun olur mu insan
  • MilletMillet10 sa önce
    İngiliz anahtarı konuş konuşabildiğin kadar, ancak iki ay daha konuşacaksın sonra bu millet seni siyasi meftalar mezarlığına gömecek ama unutmayacak Çünkü hainler unutulmaz.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu11 sa önce
    Temel Karamollaoğlu şayet CHP-KK, PKK-HDP-YPG, FETÖ, İP partisi ve terörist örgüt temsilci grublarlar birlik olursan ve sana verilen bir oyu bile haram görür, hem bu Dünya'da ve de ahirette senden hesap soracağımızı bil.
  • IlkayIlkay11 sa önce
    Hadi .... sen kendini ne zannediyorsun ....
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