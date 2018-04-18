Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıklamasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama geldi.18 Nisan 2018 Çarşamba 17:26
Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın açıklamalarını şöyle değerlendirdi:
"Açıklanan tarih erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi Ak parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir.
UYUM YASALARI BİLE ÇIKMADAN TÜKENDİLER
Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok.
Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller.
BİZ HAZIRIZ
Biz söyledik. Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun.
Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan en erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır. "
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kaleli1 sa önce işte bu iyi oldu şurada ne kaldı ki 2 ay 2 ay sonra boyunuzun ölçüsünü alacak sıfır çektikten sonra gene durmayacaksınız aynı palavraları atıp tutacaksınız.bir dört yıl daha bekleyin iyi olur. Avara Kasnak2 sa önce Kızılderililerin '....ran Boğası' diyeceğim; ama oğlağa daha çok benziyr.. Ahmet5 sa önce küresel güçlerin maşası olan bop ortaklığına soyunan ırağın işgalinnde abdye dua eden suriyede abd israille aynı politikalar izleyerek pkk ya alan açanlar kendi yanlışlarını görmek yerine saadeti iyi partyiyi "maşa" ilan ediyor. Allah gözünüzü açsın Mustafa 9 sa önce Bu temel vesayetin başka bir maşası imiş, Cumhurbaşkanımız sayesinde hepsinin maskesi düştü, işte bu yüzden Allah'a c. c. şükrederiz. Ahmet Taner10 sa önce Garibo ateistler dahil her yaşlı erkeğin saçı sakalı ağırır. Önemli olan nerede ağarttığın. İngilizlerin eniştesine, esedin bacanağına çoksahiplenmişsin. İnşallah dunya ahiret hiç ayrılmazsın. Mustafa10 sa önce TEMEL USTA YAPMAYA DEĞİL YIKMAYA MERAKLI. ERDOĞAN GİDERSE KİM GELECEK? yav he he10 sa önce bir bu birde fetoşcu maralı gördükçe siyasetten soğuyorum bu bu kadar emniyetine zebun olur mu insan Millet10 sa önce İngiliz anahtarı konuş konuşabildiğin kadar, ancak iki ay daha konuşacaksın sonra bu millet seni siyasi meftalar mezarlığına gömecek ama unutmayacak Çünkü hainler unutulmaz. Güney Doğulu11 sa önce Temel Karamollaoğlu şayet CHP-KK, PKK-HDP-YPG, FETÖ, İP partisi ve terörist örgüt temsilci grublarlar birlik olursan ve sana verilen bir oyu bile haram görür, hem bu Dünya'da ve de ahirette senden hesap soracağımızı bil. Ilkay11 sa önce Hadi .... sen kendini ne zannediyorsun ....