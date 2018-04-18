Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

"Açıklanan tarih erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi Ak parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir.

UYUM YASALARI BİLE ÇIKMADAN TÜKENDİLER

Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir. Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok.

Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller.

BİZ HAZIRIZ

Biz söyledik. Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun.

Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan en erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır. "