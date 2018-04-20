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Karamollaoğlu ittifak çalışmalarına hız verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gelecek hafta CHP, İYİ Parti ve HÜDA Par Genel Başkanları ile görüşecek.

20 Nisan 2018 Cuma 16:29
Karamollaoğlu ittifak çalışmalarına hız verdi

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile gelecek hafta bir araya gelecek.

Ziyaretlerin CHP'nin 36. Olağan, İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayları dolayısıyla yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasından önce planlandığı belirtildi.

Görüşmelerde partilerin seçim stratejileri ve ittifak olasılıklarının da değerlendirileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • barbaros hayrettinbarbaros hayrettin5 sa önce
    hey yavrum hey. bu utanc temelin ardindan gidenlere onumuzdeki 1000 yil boyunca yeter. saadet chp ile ittifak yapacak. yaziklar olsun senin ardindan gidenlere ingiliz temel
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