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İSLAM Karamollaoğlu 'İhtiyaç yok' demişti! Japon asıllı Kobayashi Çamlıca Camisi'nde Müslüman oldu
İSLAM

Karamollaoğlu 'İhtiyaç yok' demişti! Japon asıllı Kobayashi Çamlıca Camisi'nde Müslüman oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "İhtiyaç yok." dediği Çamlıca Camisi'nde Japon uyruklu Kobayashi Müslüman oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 21:19:00 - 2022-04-14 21:34:54

 Yeniakit.com.tr 

Japon asıllı Masataka Kobayashi  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde inşa edilen Çamlıca Camisi'nde Müslüman oldu.

CHP ile birlikte, Çamlıca Camisi'ni hedef alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "İhtiyaç yok." sözlerine karşın, Şenay Kobayashi'nin Japon asıllı eşi Çamlıca Camisi'nde Müslümanlığı seçti.

Masataka Kobayashi, Çamlıca Camisi'nin İmamı le Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olurken gözyaşlarına da hakim olamadı.

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