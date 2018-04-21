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Karamollaoğlu: Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hazine'den partisine para yardımı yapılmamasını eleştirdi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:15
Karamollaoğlu: Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok

Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı olarak gireceği seçimlerde, iki partinin ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

MUHALEFET NE YAPACAK

CHP, HDP ve Saadet Partisi üzerinde ise büyük soru işaretleri var. İttifak ve aday belirleme konusunda sıkıntı yaşayan partiler, çaresizlik içerisinde kaldı.

Saadet Partisi, bu çaresizlik içerisinde hazine yardımlarını gündemine aldı.

HANGİ PARTİ NE KADAR ALIYOR

AK Parti, MHP, CHP ve HDP'nin aldığı hazine yardımlarını Twitter hesabından paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

BU OY ORANINA YARDIM YOK

7 Haziran genel seçimlerinden önce de aynı konuyu gündeme getiren Saadet Partisi, Anayasa Mahkemesi'nden ret cevabı almıştı.

AYM, SP'nin aldığı oy oranını hatırlatarak yardım yapılamayacağına işaret etmişti.

YÜZDE 0,68

SP, 1 Kasım genel seçimlerinde 325.947 kişinin oyunu alabilmişti. Bu da grafiklere yüzde 0,68 olarak yansımıştı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:15
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  6. hdp
  7. recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

  • ali cesurali cesur14 dk önce
    Bende bir siyasi parti kurayım seçimlerde 0.68 oy alayım devletin parasını kıtır kıtır yiyeyim ooohhh... 4 dönüm bostan yan gel yat osman.... çalışmaya gerek yok ...
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi16 dk önce
    Molla oglu senin hatandir bu hirsin yuzunden bbp partisi kadar milli olamadin biz milli görusculer buna uzuluyoruz saadeti bitirdiniz ve biteceksiniz biz gurbetci milli görusculer oyumuz erdogandir eskiden oldugu gibi insaallah
  • Yazık vallaYazık valla16 dk önce
    Ben sabah akşam uğraşayım vergi sigorta KDV yatırmak için didineyim.üç kurul para kalsın.paritlerde mitinglere flamalara saçma sağan konuşmalara para akıtsın.kimşn parası benim senin paran.hak mı reva mı bunca yoksulun olduğu yerde.bunca ihtacın olduğu yerde.valla helal etmem emeklerimi.edenlere de etmem.yazık günah ya.bana ne arkadaş beni doğru düzgün yönetmeemeyenlere saçma sapan siyaset yapanlara ülkeyi gerim gerim gerenlere insanları birbirine düşürenlere nefes almakta güçlük çekmemize sebep olanlara bide para yardımı.(hiç bir parti ayırımı yapmıyorum) tamam ayakta kalsınlar eyvallah eee peki diğer partilere neden yardım yapılmıyor? Benim paramı şu partiye ayırsınlar o zaman demek isterim bende onlar keyfince bu paraları harcarken.
  • AyhanAyhan18 dk önce
    Bu Feto itin yalakasi kendini ne zannediyor acaba ?
  • Yalman GüçYalman Güç24 dk önce
    Belliki SP ve LP seçimler için finansman zorluğu çekmekteler (pek inanmıyorum ya,hele Meral hanım aylar öncesi başlayan gezilerini emekli maaşı ile finanse ediyor). Acabaaa yeni cami önüne Cuma günleri çıksalar dertlerine deva olabilirmi??????
  • alperalper27 dk önce
    Yüzde 0,68 le oy toplamın var bu durumda hakk ediyormusun hayinler safında yer alana bu miletin parası yok feto hoçana ara o sana himet parası göndersin
  • şuurluşuurlu27 dk önce
    oylar saadete
  • Yalman GüçYalman Güç31 dk önce
    SP ve İP için mutlaka bir formül bulunmalıdır.Meselâ.... aldıkları oy miktarına açıktan 300 bin oy zam yapılabilir veya aldıkları oy 2 ile çarpıla bilir. Fakat yinede "DOKTOR NE YERSE YESİN" demiş.Karamollaoğlu korkunun ecele faydası yol, yok, YOOOOK.
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