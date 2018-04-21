Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı olarak gireceği seçimlerde, iki partinin ortak adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

MUHALEFET NE YAPACAK

CHP, HDP ve Saadet Partisi üzerinde ise büyük soru işaretleri var. İttifak ve aday belirleme konusunda sıkıntı yaşayan partiler, çaresizlik içerisinde kaldı.

Saadet Partisi, bu çaresizlik içerisinde hazine yardımlarını gündemine aldı.

HANGİ PARTİ NE KADAR ALIYOR

AK Parti, MHP, CHP ve HDP'nin aldığı hazine yardımlarını Twitter hesabından paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

BU OY ORANINA YARDIM YOK

7 Haziran genel seçimlerinden önce de aynı konuyu gündeme getiren Saadet Partisi, Anayasa Mahkemesi'nden ret cevabı almıştı.

AYM, SP'nin aldığı oy oranını hatırlatarak yardım yapılamayacağına işaret etmişti.

YÜZDE 0,68

SP, 1 Kasım genel seçimlerinde 325.947 kişinin oyunu alabilmişti. Bu da grafiklere yüzde 0,68 olarak yansımıştı.