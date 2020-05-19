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Karaman’da karantinadaki 288 vatandaş saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okudu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Karaman’a getirilerek gözlem altına alınan 288 Türk vatandaşı, kaldıkları yurdun pencerelerinden saat 19.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:22:34 -
Karaman’da karantinadaki 288 vatandaş saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okudu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Karaman’a getirilerek gözlem altına alınan 288 Türk vatandaşı, kaldıkları yurdun pencerelerinden saat 19.19’da bayraklar açarak İstiklal Marşı’nı okudu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için vatandaşları saat 19.19’da balkon ve pencerelere İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Karaman’a getirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen 288 Türk vatandaşı da saatler 19.19’u gösterdiğinde ellerindeki Türk bayrakları ile pencerelere çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Yurttaki görevli personelin de eşlik ettiği program, dinletilen coşkulu marşların ardından son buldu.

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