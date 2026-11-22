Karaman'da jandarmadan nefes kesen operasyon! Peş peşe kıskıvrak yakalandılar!
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Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir hafta boyunca sürdürdüğü geniş çaplı denetimlerde adeta suçlulara göz açtırılmadı.
13-21 Kasım tarihleri arasında huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında 21 bin 345 kişi ile 8 bin 922 araç tek tek sorgulandı.
Aranan 49 şahıs yakalandı
Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş timlerinin titiz takibi neticesinde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 49 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılan zanlılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaçak içki ve kazı malzemeleri ele geçirildi
Denetimler ve adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuruna da el konuldu. Operasyonlarda sentetik ecza hapı, 1 adet dedektör, 2 litre kaçak etil alkol, 110 litre el yapımı kaçak şarap, 11 alkol yapım kiti, 40 boş şişe, 1 alkolmetre, 18 damıtma düzeneği parçası, 3 huni ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, kentteki asayişin korunması adına uygulamaların aralıksız süreceğini duyurdu.