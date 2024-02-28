Karaman'da aranan 42 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi gözaltına alındı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan kentte çalışma başlattı.
Bu çalışmalarda 12 bin 206 kişiyi sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler ayrıca, kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 2 fişek, 58 uyuşturucu hap ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirdi. (İLKHA)
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