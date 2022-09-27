Karaman'da 2 kişi silahla yaralandı
Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Külhan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler silahla ateş açtı.
Kurşunlar o sırada iş yeri önünde bulunan A.A.E. ile F.Ç'ye isabet etti.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.