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Yerel Karaman'da 2 kişi silahla yaralandı
Yerel

Karaman'da 2 kişi silahla yaralandı

Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 15:22:00 -
Karaman'da 2 kişi silahla yaralandı

Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Külhan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler silahla ateş açtı.

Kurşunlar o sırada iş yeri önünde bulunan A.A.E. ile F.Ç'ye isabet etti.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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