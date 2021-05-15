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Yerel Karaköy'e yasak uğramamış! Güneşi gören denize koştu
Yerel

Karaköy'e yasak uğramamış! Güneşi gören denize koştu

Karaköy’de bir grup genç, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanmayı hiçe sayarak denize girdi. Kimseye aldırmadan yüzen gençler görenlere pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 14:51:00 - 2021-05-15 14:54:28

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Karaköy balıkçılar pazarının olduğu noktada denize giren gençler pes dedirtti. Yasakları hiçe sayarak denize giren grubun eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Yaklaşık bir saat boyunca denize giren gençlerin kapanma yokmuşçasına rahat davrandıkları gözlendi. Kimseye aldırış etmeyen grubun doyasıya eğlendiği görüldü.

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