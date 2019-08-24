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Karaköprü’de sünnet şöleni

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ilçede ikamet eden 112 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:27
Karaköprü’de sünnet şöleni

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında ilçede ikamet eden 112 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi.


Karaköprü Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçede ikamet eden 112 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.Sünnet şölenine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Vali Yardımcısı ve Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ile sünnet olacak çocukların aileleri de katıldı.


Sünnet şöleni programında konuşan Baydilli, “Bizler yerel yönetimler olarak doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın her alanda hizmetindeyiz. Belediyenin işi sadece yol veya park yapmak değil aynı zamanda sosyal faaliyetlerde de vatandaşın yanında olmaktır. Bir şehirde çocuklar mutluysa ve gülüyorsa emin olun ki o şehir de gülüyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanında olmalı ve en doğru eğitimi alarak ülkesine faydalı bireyler olmalarını sağlamalıyız. Bunun için en büyük görev anne babalara düşüyor. Ben bu sünnet şölenimize katılan, sevincimize ortak olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Toplu sünnet töreninde Baydilli ve davetliler sünnet olacak çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Sünnet şöleninde aileleriyle birlikte oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:27
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