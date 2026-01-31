  • İSTANBUL
Karaismailoğlu'ndan Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz

Trabzon'da inşa edilecek yeni havalimanıyla ilgili açıklama yapan TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu "Tamamen denize dolgu bir mühendislik harikasını şehrimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da inşa edilecek yeni havalimanına ilişkin, "Tamamen denize dolgu bir mühendislik harikasını şehrimize kazandıracağız." dedi.

Karaismailoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi'nde, hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10'uncu ekonomisi haline getirmek olduğunu söyledi.

Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Tabii biz bunları yaparken bu vizyonsuz muhalefetin söylediklerine kulak assaydık, bunların hiçbiri olmazdı. Rüşvetle, yolsuzlukla debelenen bir Türkiye olurdu. Vatanını, milletini seven kadrolar iktidara geldiğinde sonuç güçlü, büyük Türkiye. O yüzden hepimize büyük iş düşüyor." diye konuştu.

 

Karaismailoğlu, Trabzon'da çok uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak yeni havalimanının ihalesinin yapıldığını vurgulayarak, "Burada 10 milyonun üzerinde yolcu kapasitesiyle dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesi olacak." ifadesini kullandı.

Yeni havalimanının mevcut havalimanının kuzeyinde inşa edileceğini anlatan Karaismailoğlu, "Tamamen denize dolgu bir mühendislik harikasını şehrimize kazandıracağız." dedi.

Temeli 2023'te atılan Güney Çevre Yolu'nda çalışmaların devam ettiğini, inşası süren 1461 yatak kapasiteli Şehir Hastanesinin ise bu yıl tamamlanacağını bildiren Karaismailoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi ile Uzunkum Yaşam Alanı'nın da şehrin yaşam kalitesini artıracağını aktardı.

Karaismailoğlu, Trabzon'da turizmin 12 aya yayılması için sektör temsilcileriyle görüştüklerini belirterek, geçen hafta düzenlenen Uzungöl Kış Festivali'nin de Türkiye ve dünyada ses getirdiğini ifade etti.

 

Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl mayısta yapılmasının planlandığına işaret eden Karaismailoğlu, "Kültür Yolu Festivali'ni, yayla mevsimi başlamadan şehrimize katma değer sağlayacak etkinliğe dönüştürmek için böyle bir karar aldık." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu dile getirerek, "Dünya lideri de kolay olunmuyor. Bu, vizyon ister, güç ister ve halktan da destek almak ister. İşte bu güçle Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyadaki karışıklıklara barışın daim olması için çok önemli katkılar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da konuşma yaptığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

