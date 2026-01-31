ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar meydana geldiği görülüyor.
ABD’nin her an İran’a yeni dalga saldırıları başlatmasının beklendiği bir zamanda gerçekleşen patlama bölgede paniğe neden oldu. Binada doğalgaz bulunmadığı, bu nedenle gaz patlaması ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor.
ABD SALDIRISI ŞÜPHESİ
İran güvenlik kaynakları henüz patlamaya ilişkin açıklamada bulunmazken, bölge kaynakları patlamanın ABD-İsrail kaynaklı bir sabotaj saldırısı olabileceğine dair yorumlar yapılıyor.
