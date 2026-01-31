Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı!

Yayınladığı videoda CHP’nin öz değerlerinden tamamen koptuğunu vurgulayan JAHREİN, "Dayı, CHP topyekün Atatürk’e savaş açtı" diyerek malumun ilanını yaptı. Artık bu partiye oy verenlerin Atatürkçü sayılamayacağını ifade eden fenomen, CHP’nin PKK ve DEM gibi oluşumların güdümüne girdiğini savundu.

"Bana AKP’li Diyene Ben De ‘PKK’lı’ Derim!"

Kendisine yöneltilen eleştirilere de sert yanıt veren JAHREİN, "Kimse bana CHP’ye oy vermediğim için AKP’li deme hakkına sahip değil. Bana bu partiye oy vermediğim için AKP’lisin diyene, ben de ‘Sen PKK’lısın’ diyorum" sözleriyle meydan okudu.

Kirli İttifaka Sert Tepki

CHP’nin etnikçi ve mezhepçi bir yapıya büründüğünü dile getiren JAHREİN, partinin mevcut halini şu sözlerle özetledi:

"Bu parti PKK üzerinden DEM güdümlü kürdo-faşist bir partidir. Etnikçi ve mezhepçi bir partidir, başka da hiçbir şey değildir."

Ortalama bir Türk vatandaşı olarak artık bu yapıyla hiçbir işinin kalmadığını belirten JAHREİN, bu durumu tarihe not düştüğünü ve "Her şeyden önce PKK’lı hiç değilim" diyerek CHP defterini tamamen kapattığını duyurdu.