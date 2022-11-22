Karaismailoğlu: Keşke İmamoğlu sorumluluklarını yerine getirse

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın bütçesinden İstanbul'da yapılan metroların bugünkü maliyetinin 70 milyar lira olduğunu belirterek, "Bunu söylediğimde neden rahatsız oluyorsunuz? Rahatsız olacağınıza teşekkür edin, 'İstanbul'a nefes aldırdınız' deyin. Keşke İstanbul Büyükşehir Başkanı da sorumluluklarını üstüne alsa, kendi vazifesi olan işleri yapsa da İstanbul biraz daha nefes alsa." dedi.

Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Bakanlığın son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptığını, bunun yaklaşık 37,5 milyar dolarlık kısmını Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) ile gerçekleştirdiklerini bildiren Karaismailoğlu, bu projelerin yapımındaki iş birlikleri konusunda bazı milletvekillerinin eleştirilerinin kabul edilemez ve insafsızca olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, Türkiye genelindeki altyapı ihtiyacının giderilmesi için bütçenin yeterli olmadığını bu nedenle kısa sürede söz konusu finansmanın sağlanması amacıyla projeleri KÖİ modeliyle hayata geçirdiklerini anlattı. Bu projelerin Türkiye'nin planlama ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Kuzey Marmara Otoyolu'na ilk başta karşıydınız, 'yapılmasın' diyordunuz. Şimdi millet kullanmaya başlayınca 'biz yatırıma karşı değiliz, maliyetli yaptınız' diyorsunuz. Ben de bütün bürokrat arkadaşlarım da devletin 1 kuruşunu bir kişiye haksız olarak ödemeyiz, ödeyemeyiz. Biz Anadolu çocuklarıyız, siz bu iftirayı bize atamazsınız, biz sorumluluk sahibiyiz. Ben 700 bin çalışma arkadaşımızın sözcüsüyüm. Ben elin müteahhidine fazladan para ödeyeceğim... Bu nereden çıkmış, böyle bir dünya var mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kim yapabilir bunu? Oradaki yatırım maliyeti bellidir. O yatırım maliyetinin işletme süresi boyunca devam eden finansal bir modeldir. Adıyaman Havalimanı'nın da yıllık 6 milyon dolarlık işletme maliyeti vardır. O işletme maliyetinin karşılığını biz ödüyoruz. Bugün Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8 milyar dolarlık yapım bedeli var, bunun devletin kasasından bu kadar kısa zamanda çıkması mümkün değil. Burayı devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapmak için ilana çıktım, 'bu projeyi yapabilecek olanlar gelsin buna teklif versin' dedim. Yap-İşlet-Devret projelerinin tamamı kamuya açık projelerdir. Sadece burada bu projeleri yapma kabiliyeti olan firmalar buraya teklif verebilirler."

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda işletme maliyetinin şu an 250 milyon dolar olduğunu, bunun için devletin bütçesinden para çıkmadığını söyledi. Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2027'de devletin olacağını hatırlattı.

Bundan 20 yıl önce Türkiye genelinde 8 milyon araç olduğunu, şu an 26 milyon aracın olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu yatırımları yapmasaydık bu hareketliliği sağlayabilir miydik, sıkışıp kalırdık. 250 milyar dolara çıkan dış ticareti nasıl sağlayacaktık? Yaptığımız kaliteli, güvenli, konforlu yollar sayesinde yatırım, üretim arttı, Anadolu'nun her köşesinde sanayi gelişti." diye konuştu.

"Bıraktığımız gibi duruyor"

Bakanlığın bütçesinden İstanbul'da yapılan metroların bugünkü maliyetinin 70 milyar lira olduğunu bildiren Karaismailoğlu, "Bunu söylediğimde neden rahatsız oluyorsunuz? Rahatsız olacağınıza teşekkür edin, 'İstanbul'a nefes aldırdınız' deyin. Keşke İstanbul Büyükşehir Başkanı da sorumluluklarını üstüne alsa, kendi vazifesi olan işleri yapsa da İstanbul biraz daha nefes alsa." şeklinde konuştu.

Belediye seçimlerinden bu yana 4 yıl geçtiğini, metroların bırakıldığı gibi kaldığına dikkati çeken Karaismaioğlu, şöyle devam etti:

"Ne yapalım şimdi, hastanenin yolunu yapmayan bir belediye başkanı... 'Biz de yolunu yapmayalım hastaneye vatandaşlar ulaşmasın...' Böyle bir şey olabilir mi? Belediye metroyu da yapmıyor. Büyük ve modern bir hastanede metronun olması gerektiğini düşünmüş, planlamıştık. Beyefendiye sorduk 'Yok efendim ben yapmayacağım' dedi. Ama biz devraldık ve 26 ayda metroyu bitirdik. Bu metronun paralelinde Kirazlı-Halkalı Metro Hattı var, aynı büyüklükte, paralelinde, yüzde 5'te şu an, bıraktığımız gibi duruyor. Biz devraldığımız metroyu bitiriyoruz, İstanbul halkına kazandırıyoruz. Keşke onlar da yapsalar biz de gurur duysak, teşekkür etsek onlara. Şu an İstanbul'da 270 kilometre metro var, bu metroların tamamı AK Parti'li belediyeler zamanında yapılmış ve işletmeye açılmıştır. Şu an belediyenin yapması gereken 100 kilometre metro hattını bir an önce bitirerek İstanbullulara kazandırması gerekir. Pendik-Tuzla, Kirazlı-Halkalı hattı tasfiye edildi. Siz 4 yılda bir şey yapmayıp bu haliyle bırakırsanız... Orada da tasfiyeden faydalandılar. Marmaray-Sabiha Gökçen bağlantısı ihalesini yaptınız '21b'yi (Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin b bendi) kullandılar. Neden bu maddeyi kullandınız? Aynı gerekçe burada da var. 'Yandaşlar' diyorsunuz... Bu KÖİ projelerinin içinde 30'dan fazla müteahhit var. Bunların içerisinde her partiden müteahhitler var. Muhalefet partisi il başkanı olan müteahhitler var."

Karaismailoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesinin de Aydın Şehir Hastanesinin yolunu yapmadığını belirterek, bunu bakanlığın devraldığını, yolu yaparak açacaklarını söyledi.

"İstanbul Havalimanı da Sabiha Gökçen Havalimanı da büyüyor"

Bakan Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanının kapanmasına yönelik eleştiriler üzerine de şöyle konuştu:

"Atatürk Havalimanının üzerinde 2 saat döndüğünüz günleri ne kolay unuttunuz? Diyorsunuz ki üçüncü pist yapılır. Üçüncü pist nasıldı biliyor musunuz? Basın Ekspres Yolu'ndan bir hançer gibi Yenibosna'nın içinden pist planlamışlar, binlerce insanı yerinden edecek. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan tam 75 milyon metrekarelik ne ağacın ne yeşilin olduğu bir alanda, 10 milyar avroluk bir yatırım yaptırıyorsunuz ve işletme süresi içerisinde de 26 milyar avro gelir sağlıyorsunuz. Bundan daha karlı bir iş var mı dünyada? Bugün İstanbul Havalimanında yıllık 230 bin yolcu, içerisinde çalışan 200 bin istihdam, 500 bin kişilik bir şehir oluşturuldu. Bunlar bu ülkenin değeridir. İstanbul'un 100 yıllık kapasitesini bugünden sağladık. İstanbul Havalimanı da büyüyor, Sabiha Gökçen Havalimanı da büyüyor, ikinci pisti Nisan 2023'te bitiyor. Siz gelirsiniz siz yönetirsiniz bunları, iftira atmanıza gerek yok."

AA