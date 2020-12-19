Karahasanoğlu taburcu oldu

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Kovid-19 teşhisiyle İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 15 günlük bir tedavi süreci geçiren Karahasanoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Milyonlarca insanın duasıyla ve sağlık çalışanlarımızın özverili gayretiyle sıhhatine kavuşan Karahasanoğlu, tedavisinin kalan kısmını evde görecek. Akit Medya ailesi olarak İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Ağabeye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, koronavirüs sebebiyle tedavi gören tüm vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza ise bu süreçteki çabaları için teşekkür ediyoruz.