Karahasanoğlu, Cumhuriyet ve BirGün'e sert çıktı

yeniakit.com.tr FETÖ güdümünden kurtulduktan sonra “düzelir” diye umut edilen ama eski günlerini aratmayan Cumhuriyet, provokatif haberlerine devam ediyor. Bir okulda, öğrencilerin Hadis dersine davet edilmesini çarpıtarak tarikatların okullarda yapılandığıyönünde algı oluşturmaya çalışan Cumhuriyet, yalan habere imza atarak yine Müslümanları zan altında bırakmaya çalıştı.

Sol-faşist BirGün ise, bir okuldaki, “Bir Salavat da sen çek” kampanyasından rahatsız olarak dindar öğrencileri hedef gösterdi.

Bugün, Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla Akit TV’de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında bu provokatif haberleri değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, yalan haberlere imza atarak algı oluşturmaya çalışan paçavralara çok sert çıktı.

“Bir salavat da biz çekelim”

BirGün’ün salavat kampanyasını hedef göstermesini eleştiren sunucu Fatin Dağıstanlı, Karahasanoğlu’na, “Bir salavat da biz çekelim, buyrun Ali İhsan bey” diyerek, sözü usta gazeteciye bıraktı.

“Aynı öğrenciler zorla Gezi’ye gönderildi”

Cumhuriyet’in, “Aklın tarikat isyanı” haberine de tepki gösteren Dağıstanlı, “Aynı okullardaki öğrenciler, o dönemde zorla Gezi’ye gönderildi” dedi.

Resmi açıklama yaptılar

Gezici sözde eğitimcilerin, eyleme katılan öğrencilere destek verdiğini ifade eden Karahasanoğlu ise, “Gezi’ye gönderildiler, imtihandan muaf tutuldular, Koç Üniversitesi’nde, ‘İmtihanı bugün yapmıyoruz, gidebilirsiniz, herhangi bir rapor getirmenize de gerek yok’ diye resmi açıklamalar yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Sahtekarlık yapıyorlar

Karahasanoğlu, “O tarihlerde yapılanlarda, bu günleri karşılaştırdığımız zaman, yine yaptıkları haberlerde yalancılık yapıyorlar, sahtekarlık yapıyorlar. Net olarak söylüyorum bunu; her ikisi de, hem BirGün gazetesi, hem Cumhuriyet gazetesi.” diyerek, haberlerde kullanılan fotoğrafların çarpıtıldığını söyledi.

Cumhuriyet ve BirGün Balyoz-Ergenekon kafası!

Ali İhsan Karahasanoğlu devamla şunları söyledi:

“Şunu da hatırlatalım bakın, Ergenekon, Balyoz davaları yaşandı. Ergenekon, Balyoz davalarında biz diyoruz ki; ‘Hepten bu insanlar masum değil.’ Karşı taraf diyor ki, ‘Vay efendim hâlâ direniyorsunuz, hâlâ görmediniz mi? Tayyip Erdoğan bile aldatılmışız dedi, Yalçın Akdoğan bile ordumuza kumpas kurulmuş.’ E buyrun, bir benzerini şimdi Cumhuriyet gazetesinde ve BirGün gazetesinde yine aynı Balyoz kafasını, Ergenekon kafasını görüyoruz.

Çirkin algı oyunu

Cumhuriyet gazetesinin karşı çıktığı şey ne? ‘12.15’te Hadis dersine sizi de bekleriz’ diye öğrenciye mesaj atılmış. Şimdi, öğrenciye bir mesaj atıldığı zaman bunu kalkıp da bütün tarikatlar okulları ele geçirdi şeklinde bir izlenim vermenin anlamı var mı? Hadis dersi bu, hangi tarikattan bahsediyorsunuz? Hangi yapılanmadan bahsediyorsunuz? Aynısını Balyoz’da, Ergenekon’da yaptılar. ‘FETÖ’ demediler o tarihte, ‘Müslümanlar’ dediler, ‘başörtü’ dediler, ‘Kur’an-ıKerim’ dediler. Hedefe aldılar, engellediler. Ondan sonra, şimdi döndüler; ‘Biz Kur’an-ı Kerim okuyanlara, başörtülülere, samimi Müslümanlara bir şey demedik, bizim derdimiz FETÖ’ydü.’ diyorlar. Aynısını bakın bugün yapıyorlar. Bakın Cumhuriyet’in alın manşetini, ‘Tarikat’ diye başlıyor” diyerek, Hadis dersini derin örgüt işiymiş gibi göstermeye çalıştıklarını ifade etti.