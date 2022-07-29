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Spor Karagümrük'e Fenerbahçe'den fransfer
Spor

Karagümrük'e Fenerbahçe'den fransfer

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe U19 Takımı ile yollarını ayıran Efecan Mızrakçı'yı renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 15:58:00 -
Karagümrük'e Fenerbahçe'den fransfer

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, son olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 Takımı'nın formasını giyen genç sağ bek Efecan Mızrakçı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabında, "Karagümrük'e hoş geldin Efecan Mızrakçı. Fenerbahçe altyapısından 18 yaşındaki Efecan Mızrakçı'yı renklerimize bağladık" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile U19 Süper Lig'de 26 müsabakada görev alan 18 yaşındaki sağ bek, bin 529 dakika sağada kalırken, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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