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Spor Karagümrük teknik direktörü Pirlo'yu şoke eden haber! Gerçek ortaya çıktı...
Spor

Karagümrük teknik direktörü Pirlo'yu şoke eden haber! Gerçek ortaya çıktı...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'da skandal bir saldırıya uğradı. Nicolo Pirlo yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 14:49:00 -
Karagümrük teknik direktörü Pirlo'yu şoke eden haber! Gerçek ortaya çıktı...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'da skandal bir saldırıya uğradı. Nicolo Pirlo yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

İtalyan futbolunun efsane ismi ve Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo skandal bir saldırıya uğradı. Milliyet'e göre; Nicolo Pirlo sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo, Torino'da taşlı saldırıya uğradı. Bir grup saldırganın aracına taş attığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Nicolo Pirlo, "Arabayı tekmeleyip üzerimize taş attılar. Neyse ki araçtan hiç inmedik." sözleriyle yaşananları anlattı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nicolo Pirlo, "Torino'nun merkezinde arabaya taş atan ve tekmeleyen dört adam bulmak normal mi?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Andrea Pirloyu şoke eden haber Oğlu Torinoda taşlı saldırıya uğradı

Saldırı sırasında aracından inmeyen Nicolo Pirlo'nun yaralanmadığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

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