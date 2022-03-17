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Spor Karagümrük - Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek
Spor

Karagümrük - Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Karagümrük ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 19:15:00 -
Karagümrük - Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da Karagümrük ile Kayserispor arasında oynanacak maçın hakemi açıklandı. Merkez Hakem Kurulu bu maçı Kadir Sağlam'ın yönetmesine karar verdi. Hakem Kadir Sağlam'a bu maçta Aleks Taşçıoğlu ile Candaş Erbil yardımcılık yapacak. Ozan Ergün ise maçın 4. hakemi olarak görev üstlenecek.
Bu sezon ilk kez Karagümrük maçında düdük çalacak olan Kadir Sağlam, bu sezon Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 4-3 kazandığı Hatayspor maçını yönetmişti

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