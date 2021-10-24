Karagümrük ile Hatay dostça ayrıldı
Süper Lig’in 10. haftasında Karagümrük ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan müsabaka ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Süper Lig’in 10. haftasında Karagümrük ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan müsabaka ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.
30. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ev sahibi takımın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda Diouf’un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi’ye verdi. Bu futbolcu da topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Borini’nin sağdan ortasında, Pesic kale sahası önünde savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1 İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarıda her iki ekibin de skoru değiştirme çabaları sonuç vermedi ve müsabaka 1-1 sona erdi.