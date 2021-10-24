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Spor Karagümrük-Atakaş Hatayspor sonucu! Karagümrük-Atakaş Hatayspor maçı ne oldu?
Spor

Karagümrük-Atakaş Hatayspor sonucu! Karagümrük-Atakaş Hatayspor maçı ne oldu?

Süper Ligin 10. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hataysporu konuk etti. Karagümrük-Hatayspor maçı kaç kaç? Karagümrük-Hatayspor maç sonucu kaç kaç bitti? Karagümrük-Hatayspor kim yendi? soruları hem Karagümrük hem de Hatayspor taraftarı tarafından merak ediliyor. Süper Lig 10. hafta maçlarda Karagümrük-Hatayspor karşılaşması futbolseverler tarafından yakıdan takip edilmekte. Peki Karagümrük-Hatayspor maçı skoru kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:04:00 - 2021-10-24 16:06:28
Karagümrük-Atakaş Hatayspor sonucu! Karagümrük-Atakaş Hatayspor maçı ne oldu?

Karagümrük-Atakaş Hatayspor Süper Lig’in 10. haftasında karşı karşıya geldi. 6. dakikada Ribeiro'nun uzun pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Adekugbe'nin kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karagümrük- Hatayspor maç özeti

19. dakikada Borini'nin sağdan yaptığı ortada, arka direkte Karamoh'un gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

30. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ev sahibi takımın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye verdi. Bu futbolcu da topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Borini'nin sağdan ortasında, Pesic kale sahası önünde savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1

45. dakikada Jimmy Durmaz'ın ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan Pesic'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Munir topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

49. dakikada Atakaş Hatayspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Diouf'un ara pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze, arka direkte uygun durumda bulunun El Kaabi'yi gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Viviano'dan döndü. Topu kontrol eden El Kaabi'nin ikinci şutunda ise Viviano tekrar meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

65. dakikada savunmada Biglia'nın yaptığı hatada topu kaparak ceza sahasına giren Diouf'un sert şutunda kaleci Viviano iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. Karagümrük-Atakaş Hatayspor maçı 1-1 berabere bitti. Hatayspor'un 20 puanı bulunurken, Karagümrük 18 puana sahip.

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