Karadut reçeli tarifi: Nefis karadut reçeli nasıl yapılır? Şekersiz karadut marmelatı nasıl yapılır?

Karadut reçelinin faydaları

A, C ve K vitaminleri başta olmak üzere, demir, kalsiyum, fosfor gibi mineraller içeren dutun faydalarından bazıları:

Yüksek oranda demir içerir.

Gribe, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir.

A ve C vitaminlerini ihtiva eder.

İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karadut Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

1 kg karadut

1 kg toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Karadut Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Karadut yıkanır ve suyu süzülür. Bir tencerede üzerine toz şeker eklenerek 3-5 saat beklemeye bırakılır. Bu sürede şekerler yavaş yavaş erimeye başlar. Ardından tencere ocağa alınarak kaynatılır. Şerbeti reçel kıvamı almaya başlayıncaya kadar kaynatılır. Dutların erimemesi için çok uzun süre kaynatılması önerilmez (yaklaşık yarım saat). Ocaktan almaya yakın limon suyu da ilave edilir. Kaynar halde kavanoza boşaltılıp kapağını sıkıca kapatılır.

Karadut Reçeli Tarifi Püf Noktaları

Reçelinizde yoğun aromatik tat elde etmek isterseniz pişirme esnasında tarçın ilave edebilirsiniz. Reçel kaynatırken derin bir kap kullanın ve kapağı kapatmayın. Kapağı kapatmak reçelin kararmasına yol açar. Meyvelerin ezilmemesi için, karıştırmamaya özen gösterin.

Dilerseniz kuru dut reçelinide deneyebilirsiniz

Kuru dut reçeli, dut özellikle de yaz aylarında en bol olan ve sulu meyvelerden bir tanesidir. Dutun insan sağlığına sayılmayacak sayıda çok faydası vardır. Yaz meyvelerinden en sağlıklı bir şekilde yararlanmak için mevsiminde bolca alınarak kurutmaktır. Kurutmanın yanı sıra reçel yaparak da faydalanabilirsiniz. Dut kurutmak için fazlaca dut alarak güneş alan bir ortama dizin bir kaç güne kurur. Kış ayında da kurutmuş olduğunuz dutu afiyetle yerseniz. Lezzeti ve görünümünü çok beğeneceğiz kuru dut reçelini özellikle de sağlığınızı koruyabilmek için kış mevsiminde bol, bol yemenizi tavsiye ederiz. Kuru dut sadece reçel olarak tüketilmez ister boş, boş yiyin ister de hoşafını yapın yada reçelini size kalmış ama mutlaka mevsiminde iken bol,bol kurutun.

Kuru Dut Reçeli İçin Gerekli Olan Malzemeler

Beş su bardağı kadar toz şeker

Yarım limon suyu

Bir kilo kadar kuru dut

Kuru Dut Reçeli Yapılışı

Bu enfes vitamin dolusu kuru dut reçelini yapmak için öncelikle kuru dutları bol su içinde yıkayarak suyunu atabilmesi için bir süzgeç üstüne alın. Daha sonra kuru dut reçelini yapacağınız tencere için yıkamış ve suyunu süzmüş olduğunuz kuru dutların hepsini de tencerenin içine alın. Sonra kuru dutların üstünü toz şeker ile kaplayarak en az bir gece kadar suyunu atması için mutlaka bekletin. Kuru dutların yumuşaması için bir müddet kaynatın. Daha sonrasında kaynayan reçelin içerisinden metal bir kevgir kullanarak kuru dutları tencere içinden alın. Bir kenarda soğumasını bekleyin arta kalan şerbeti de tam yarım saat kadar istenilen kıvama gelebilmesi için kısık ateş üzerinde kaynatın. Kuru dut reçelini ocaktan almanıza yakın limon suyunu damlatarak bir, iki taşım daha kaynadıktan sonrada ocağın altını kısmayı unutmayın. İçerisinden almış olduğunuz kuru dutları tekrardan üstüne ilave ederek iyice karıştıktan sonra reçel soğumadan kavanozlara bölün. Bu arada kavanozların kapaklarını eğer sıcak iken kapatır iseniz daha uzun süre kuru dut reçelini muhafaza edersiniz. Afiyet Olsun.