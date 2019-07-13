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Karadeniz’in altın postu: Yason

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan ve birinci derece arkeolojik, ikinci derece de doğal sit alanı olan Yason Burnu, doğal güzelliği ile adından söz ettiriyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:00
Karadeniz’in altın postu: Yason

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan ve birinci derece arkeolojik, ikinci derece de doğal sit alanı olan Yason Burnu, doğal güzelliği ile adından söz ettiriyor.


Coğrafî özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyan Yason Burnunda 2300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunuyor. Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi’nin geçtiği yerlerden olduğu ifade edilen Yason Burnu, havaların ısınmasıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya başladı.


Özellikle su sporları ve dalış için tercih edilen yarımada, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini de taşıyan Yason Burnu, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.


Yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimlerinde ilk sırada yer alan yarımada, mavi ile yeşilin kucaklaştığı kıyıları sayesinde her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırıyor. Resmi kayıtlara göre her yıl 100 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi’nin geçtiği yer olması nedeniyle tarihi ve doğayı Karadeniz’in mavi sularında bir arada tutuyor.


Çevresindeki restoranlarda sunulan Karadeniz yemekleriyle yöresel mutfak kültürünün de tanıtıldığı yarımada, doğal güzelliği bozulmamış ender yerlerden birisi olarak kabul ediliyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Yason Burnu’nun sit alanı olmasından dolayı yıllardır doğal güzelliğini bozmadan bugünlere kadar taşıdığını belirtti. Tarihi, kültürel ve turistik özelliği bünyesinde barındıran tek alan olan Yason Burnu’nda yeni bir çevre düzenlemesi yapacaklarını söyledi. Güler, “Yason’un cazibesini arttıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:00
  1. doğa
  2. kültür
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