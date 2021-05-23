Karadeniz'den petrol müjdesi de gelebilir

Buğra Kardan

Karadeniz’de sondaj çalışmalarına hız verildi. Tuna-1’de yapılan doğal gaz keşfini takiben bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açıldı.

40 kuyu açılacak

Amasra-1’de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sondaj gemisi Fatih tarafından kazılan her bir kuyuda Kanuni tarafından test yapılıyor. Ayrıca Karadeniz’de 40 kuyunun daha açılması için düğmeye basılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip’in Türkiye’ye yeni müjdeler verebileceklerini açıklaması da olumlu karşılanıyor. Enerji analistlerince devamlı Karadeniz’den güzel havadisler geleceği vurgulanıyor. Bölgede yeni doğal gaz ya da petrol rezervi bulunduğu haberlerinin pek yakında ekranlarda döneceği dile getiriliyor.

İhtimal güçleniyor

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada 405 milyar metreküp doğal gazın yer aldığı sahada petrol bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Kumbaroğlu, “Zonguldak açıklarında petrol de olabilir. Araştırmalar sürüyor. Petrolle ilgili bulgular da elde edilip kamuoyuyla paylaşılabilir” diye konuştu. Enerji arama ve tarama faaliyetlerinin yoğunlaştığına işaret eden Kumbaroğlu, “Her an her şey olabilir. Doğal gazla ilgili de bir müjde gelebilir. Sayın Erdoğan’ı, hükümeti yakından takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Umutlar artıyor

Fatih ve Kanuni’nin çalışmaların verimli geçtiğine dikkat çeken Kumbaroğlu, “Sismik araştırmaları ve sondajları kendi imkânlarımızla, yerli gemilerimizle yapabildiğimiz için umutluyum. Önemli bir dönemece girdiğimiz bir hakikat. Müjde Karadeniz’den de Akdeniz’den de gelebilir” dedi. Türkiye’nin stratejik öneminden söz eden Kumbaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Ülke olarak Avrupa ile Asya’nın buluştuğu yerdeyiz. Bir enerji koridoruyuz. Doğal gazda üretici olmamız da enerji bağımsızlığı için atılan önemli bir adım. Böyle devam edersek enerjide kendi kendimize yeteriz. Önemli yatırımlar yapar, yabancı firmaları çekeriz. Hatta ve hatta pek çok ülkeye enerji ihraç eder, ticaret açığımızı daraltırız.”

Elimiz güçlenecek

405 milyar metreküplük keşfin doğal gaz faturalarını aşağı çekeceğinin de altını çizen Prof. Dr. Kumbaroğlu, şunları söyledi: “Öbür yandan Türkiye, elini güçlendirecek. Enerji ithalatına ödenen miktar gerileyecek. İthalatçı ülkelerle kontratlar daha uygun fiyatla yenilenecek. Ortaya çıkacak arz bolluğuyla ticaretin yapılacağı rekabetçi piyasa yapısına uluslararası işlerlik kazandırmak çok kritik. Türkiye’de referans fiyatların oluşacağı uluslararası bir ticaret merkezi devreye alınması da gereklilik. Kuşkusuz, bu hem vatandaşların hem de Avrupalı tüketicilerin ceplerine olumlu yansır.”