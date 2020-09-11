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Ekonomi Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi sonrası heyecanladıran gelişme
Ekonomi

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi sonrası heyecanladıran gelişme

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfi sonrası heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Keşfin yapıldığı "Sakarya Gaz Sahası"ndaki diğer iki katmandaki sondajda sona yaklaşılırken sahanın rezerv miktarının yukarı revize edilebileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:38:00 -
Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi sonrası heyecanladıran gelişme

Türkiye'nin 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfinin bulunduğu, Sakarya Gaz Sahası'ndaki diğer iki katmandaki sondajda sona gelindi.

Konuya ilişkin heyecanlandıran bir açıklama yapan Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili diğer iki katmandaki sondaj çalışmalarının sonucunda, sahanın rezerv miktarının yukarı revize edilebileceğini aktardı.

ABD'den gelen ucuz sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve Türkiye'nin doğalgaz üreticisi hale gelme potansiyelinin piyasalardaki dinamikleri değiştirdiğini belirten yetkili, Türkiye'nin yılda yaklaşık 45 milyar metreküp doğal gaz tükettiğini ve bunun neredeyse tamamının dışarıdan ithal edildiğini söyledi.

Kontratlar sona eriyor

Türkiye'nin Rusya ve Azerbaycan'dan boru hattı ile, Nijerya'dan ise LNG olarak gemiyle ithal ettiği doğal gazın uzun vadeli alım kontratları gelecek yıl sona erecek. Genelde petrol fiyatlarına endeksli ve alıcıyı sabit miktar gaz almaması halinde cezaya çarptıran "eski moda" kontratların artık piyasa gerçekleriyle uyumsuz olduğunu söyleyen yetkili, kontratlardaki fiyatların uluslararası doğalgaz "hub" limanlarındaki fiyatlara göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

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