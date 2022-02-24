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Dünya Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu!
Dünya

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu!

Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden Türk iş insanına ait kargo gemisine bomba isabet ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 17:15:00 - 2022-02-24 17:26:04
Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan gerilim sürüyor.

Karadeniz'de Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi.

Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldi.

Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."

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