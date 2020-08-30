Karadeniz'de tehlikeli karşılaşma

28 Ağustos Cuma günü yerel saatle öğleden önce 11.19'da Rus jetlerinin ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağını engellediği ortaya çıktı.

ABD Avrupa Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 bombardıman uçağının Karadeniz üzerinde uluslararası sularda rutin uçuşunu yaparken iki Rus SU-27 jeti tarafından önlendiğini belirtti. Rus pilotların güvenliksiz bir şekilde uçtukları da vurgulandı

ABD, Rusya'ya yaptığı çağrıda bu tür eylemlerin tehlikeli ve gereksiz olduğunu vurgulayarak, tekrarından kaçınılması gerektiğini belirtti.