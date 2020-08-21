Karadeniz'de Rus jetinden İngiliz ve Fransız uçağına müdahale

Karadeniz'de yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi. Fransa ve İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait savaş uçakları Karadeniz'de keşif uçuşu gerçekleştirdi. Karadeniz'de tarafsız sularda İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait Raytheon Sentinel tipi keşif uçağı ve Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait Breguet Atlantique P1150 tipi keşif uçağı Karadeniz üzerinde Rus radarlarına takıldı.



Uçakların Rus sınırına yaklaşması üzerine Rusya'ya ait Su-30 tipi savaş uçağı Güney Askeri Bölgesi’ndeki havaalanından kalktı. Rus uçağı bölgedeki İngiliz ve Fransız keşif uçaklarına yönelerek uçakların ülke sınırına yaklaşmasına engel oldu. Rus uçağına gören, İngiliz ve Fransız jetleri bölgeden hızla uzaklaştı.



İngiliz ve Fransuz uçaklarının Karadeniz'de keşif uçuşu yapması sonrası Rusya'dan bir iddia geldi. Rus basını bu ülkelerin Karadeniz'deki uçuşlarını, Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerilime ve Türkiye'nin Karadeniz'de petrol aramasına bağladı.