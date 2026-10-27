Karadeniz'de palamut bolluğu ne zamana kadar sürecek?

Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu balıkçıları dahi şaşırttı. Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, "tarihi" diye nitelendirdiği bolluğun balıkçıya bereket getirdiğini, hava şartlarının uygun seyretmesi halinde avcılığın aralık ayına kadar sürebileceğini söyledi.

Arslan, palamudun hamsi ve istavrit yavrularıyla beslenmesinin önümüzdeki yıllarda av miktarlarını olumsuz etkileyebileceğini de dile getirdi. Sezon başında palamudun bol olacağı öngörülmüştü. Arslan, sürülerin alışılmış göç hareketlerinin aksine hâlâ doğuya doğru ilerlediğini kaydetti.

"İşin gerçeği biz de bu kadar bol olacağını tahmin etmedik" diyen Arslan, tabloyu şöyle anlattı: "Şu anda bolluk devam ediyor, avcılık sürüyor. Hava şartları uygun olduğu sürece balık gelmeye devam edecek. Normalde bu dönemlerde palamut, göç yolları üzerinden sürüler halinde geri dönüyordu. Ancak şu anda hâlâ doğuya doğru hareket ediyor. Tarihi bir bolluk yaşıyoruz. Bu yıl balığın yumurtası tuttu, bolluğun nedenlerinden biri de bu."

Hamsi ve istavrit için risk uyarısı

Arslan bolluğu sevindirici bulmakla birlikte, ekosistemin dengesi açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Söz konusu beslenmenin gelecek yıllarda hamsi ve istavrit popülasyonları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

"Özellikle Karadeniz hamsisinin geleceği konusunda endişeli olduğumuzu söyleyebilirim" diyen Arslan, "Bu yıl palamudun bu kadar bol olması, önümüzdeki yıllarda hamsi ve istavrit açısından risk oluşturabilir. Bu sene hamsi bir miktar olabilir ancak ilerleyen yıllarda Karadeniz hamsisini bulmakta zorlanabiliriz" dedi.

Mezgit ve barbun da etkilenebilir

Arslan, hamsi ve istavritin azalması halinde palamudun besin ihtiyacını karşılamak için mezgit ve barbun gibi başka türlere yönelebileceğini savundu ve mevcut bolluk döneminde palamut avcılığının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi: "Palamudun avlanması, bu balığın tutulması lazım. Çünkü palamut hamsi ve istavritle besleniyor. Hamsiyi bulamazsa başka balık türlerine yönelecek. Mezgiti, belki barbunu yiyecek. Balık beslenmek zorunda. Bu nedenle mevcut bolluğun değerlendirilmesi gerekiyor."