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Ekonomi Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinden yeni haber!
Ekonomi

Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinden yeni haber!

Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 11:32:00 -
Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinden yeni haber!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı." ifadesi kullanıldı.

Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 405 milyar metreküp gaz keşfeden Fatih, keşfin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularında sondaj gerçekleştirmişti.

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