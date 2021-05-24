Karadeniz somonu ihracatı 27 milyon dolara yaklaştı
İlk 4 ayda Rusya, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 10 ülkeye 26 milyon 951 bin 357 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi.
Trabzon ve Rize’den dünyanın dört bir köşesine 5 bin 528 ton Karadeniz somonu gönderildi. İhracat, 2020’nin ilk 4 ayına göre miktar bakımından yüzde 233; değer bakımından da yüzde 188 arttı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, somona ilgilinin giderek attığını dile getirdi.