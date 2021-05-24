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Ekonomi Karadeniz somonu ihracatı 27 milyon dolara yaklaştı
Ekonomi

Karadeniz somonu ihracatı 27 milyon dolara yaklaştı

İlk 4 ayda Rusya, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 10 ülkeye 26 milyon 951 bin 357 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 08:38:00 - 2021-05-24 10:09:14
Karadeniz somonu ihracatı 27 milyon dolara yaklaştı

Trabzon ve Rize’den dünyanın dört bir köşesine 5 bin 528 ton Karadeniz somonu gönderildi. İhracat, 2020’nin ilk 4 ayına göre miktar bakımından yüzde 233; değer bakımından da yüzde 188 arttı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, somona ilgilinin giderek attığını dile getirdi.

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Yorumlar

Murat

İyi o zaman en kısa zamand 500 milyar dolar hedef tutAr bu hesapta şu anki ihracatın yüzde 25 i somondan gelmiş:)
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