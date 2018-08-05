Karadayı’ya adli kontrol kıyağı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verildikten sonra, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen, 103 sanıklı dosyanın 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı nöbetçi mahkemece ödüllendirildi.

Asıl mahkemenin reddettiği talep, nöbetçi hakimler tarafından olumlu karşılanarak Karadayı hakkındaki tedbir tümden kaldırıldı ve anında işleme konuldu. Mağdur avukatlarından Cüneyt Toraman karara tepki göstererek, Karadayı’nın BÇG’nin organizatörü konumunda olduğunu, başka sanıkların sedye ile tedbirlere uyarken Karadayı hakkında böyle bir karar verilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Toraman, “Karadayı’nın avukatının adli kontrol talebi 4 ay ile sınırlıyken, mahkeme tamamen kaldırmış” dedi. Savcının adli kontrolün kaldırılmasına yaptığı itiraz da yine nöbetçi mahkeme tarafından reddedildi.