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Karadayı’ya adli kontrol kıyağı

28 Şubat davasının 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı nöbetçi mahkemece ödüllendirildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:34
Karadayı’ya adli kontrol kıyağı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası verildikten sonra, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen, 103 sanıklı dosyanın 1 numaralı sanığı İsmail Hakkı Karadayı nöbetçi mahkemece ödüllendirildi.

Asıl mahkemenin reddettiği talep, nöbetçi hakimler tarafından olumlu karşılanarak Karadayı hakkındaki tedbir tümden kaldırıldı ve anında işleme konuldu. Mağdur avukatlarından Cüneyt Toraman karara tepki göstererek, Karadayı’nın BÇG’nin organizatörü konumunda olduğunu, başka sanıkların sedye ile tedbirlere uyarken Karadayı hakkında böyle bir karar verilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Toraman, “Karadayı’nın avukatının adli kontrol talebi 4 ay ile sınırlıyken, mahkeme tamamen kaldırmış” dedi. Savcının adli kontrolün kaldırılmasına yaptığı itiraz da yine nöbetçi mahkeme tarafından reddedildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:34
  1. İsmail Hakkı Karadayı
  2. 28 Şubat
  3. 28 Şubat davası

YORUM YAZ

  • saddisaddi21 dk önce
    o hakimim tutuklayın.
  • Yunus 16 Yunus 16 26 dk önce
    NÖBETÇİ MAHKEMELERE DİKKAT? KANUNLARI DELMEK İSTEYENLER NÖBETÇİ MAHKEMELERİ KULLANIYOR? FETÖ HAKİM VE SAVCILARI ÖYLE YAPMADI MI?
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