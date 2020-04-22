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Aktüel

Karadağ'daki 80 Türk vatandaşı ülkeden ayrıldı

24 Nisan'da THY'nin özel seferi ile 150 Türk vatandaşı daha yurda dönecek

2020-04-22 11:13:49 -
Karadağ'daki 80 Türk vatandaşı ülkeden ayrıldı

PODGORİCA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırların kapatılmasının ardından Karadağ'da kalan Türk vatandaşları, Podgorica Havalimanı'ndan kalkan uçakla ülkeden ayrıldı.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği ile Karadağ Hükümeti iş birliğinde, Karadağ Havayolları tarafından gerçekleştirilen özel seferle 80 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye gitti.

Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, burada yaptığı açıklamada, Türk hükümeti tarafından Karadağ Havayollarına verilen özel izinle bu uçuşun yapıldığını belirterek, "Bu iş birliği çok güzel bir iş birliği. Bundan son derece memnunuz. 24 Nisan'da ise Türk Hava Yollarının uçuşuyla 150 vatandaşımız daha yurda dönecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye giden yolculardan Recep Kaya ise Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliğine yardımları için teşekkür ederek, ülkeye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşlara kapalı olan Podgorica Havalimanı'ndan yalnızca özel izinle sefer yapılabiliyor. Karadağ'da bulunan 479 Türk vatandaşı, daha önce yapılan özel seferlerle yurda dönmüştü.

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