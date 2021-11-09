Karadağ - Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, hangi kanalda?
Karadağ - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya 6-1 yenilmişti. Hollanda maçı sonucuna göre 15 puanla üçüncü sırada yer alan Türkiye, Cebelitarık maçı sonrası bu kez Karadağ’a konuk olacak. Peki Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karadağ Türkiye aday kadrosunda kimler var?
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuştu. Türkiye’nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstürüne göre, ay-yıldızlı ekibin 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarı’ı ağırlayacak. Cebelitarık maçı sonrası ise Türkiye bu kez Karadağ’a konuk olacak.
Karadağ Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ maçının ardından TSİ 02.15'te kalkacak THY'ye ait uçakla Podgorica'dan İstanbul'a dönecek.
Karadağ Türkiyekadrosu
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi. B u arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun