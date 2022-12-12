Karaciğeri temizleyen detoks içeceği tarifi! Evde karaciğer temizliği: Karaciğer detoksu Saraçoğlu maydanoz kürü

Karaciğer, vücutta birçok hayati fonksiyon taşır. Kanı filtreler, yağı eritir ve enerji üretir. Toksinler ise karaciğeri neredeyse geri dönüşü olmayan bir şekilde etkiler. Bunun sonucunda yanlış işleyen karaciğer, kilo verme sürecini yavaşlatır çünkü metabolizmanız yavaşlar. Karaciğer sağlığı için öncelikle fazla tuzlu, yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Karaciğer detoksu tarifleri...

İşlevini artırmak için karaciğerinizi düzenli olarak detoksifiye etmelisiniz.

Karaciğerinizde yağlanma problemi yaşıyorsanız veya yaşadığınızı düşünüyorsanız Prof. dr İbrahim Saraçoğlu'nun vermiş olduğu maydanoz kürünü uygulayabilirsiniz. İşte Prof. Dr İbrahim Saraçoğlu'ndan maydanoz kürü tarifi…

Malzemeler

16 adet maydanoz

Yarım limon

Karaciğer yağlanmasına maydanoz kürü

Hazırlanışı

Maydanozu yaprakları ile birlikte mutfak robotunun içerisine atın. Üzerine yarım limonu sıktıktan sonra içerisine yarım bardak su ilave edin. Tekrar karıştırdıktan sonra bir cam sürahi içerisinde muhafaza edip içebilirsiniz. Bu kürü sabah kahvaltısından yarım saat önce aç karnına içmeniz gerekir. 15 gün bu kürü uyguladıktan sonra bir hafta ara verip tekrar başlayabilirsiniz.

Yılda en fazla 2 defa uygulayabileceğiniz maydanoz kürü ile karaciğer yağlanmasını önlemiş olursunuz.

NOT:

Hiçbir kürü alışkanlık haline getirip sürekli uygulamamalısınız. Herhangi bir sağlık sorunu gelişmesini önlemek veya alerjik bir reaksiyona sebebiyet vermemek için bir hekime başvurabilirsiniz.

DİĞER TARİF İSE;

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1 su bardağı maydanoz

5 adet kereviz sapı

6 su bardağı su

3 adet limon

Hazırlanışı:

İlk önce malzemeleri iyice yıkayın. Organik limon bulmaya çalışın, çünkü onları soymayacaksınız.

Su hariç tüm malzemeleri blendera koyun ve pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Ardından suyu ekleyin ve iyice karıştırın.

Bu içeceği her öğünden önce 1 bardak için. Art arda 3 günden fazla uygulamayın. Detoksun etkisini artırmak için gün içinde bolca su içmeyi de ihmal etmeyin.

Karaciğer en hızlı nasıl temizlenir? Evde karaciğer temizliği



- Bol Su Tüketmek: Karaciğerin temizlenmesinin ve yenilenmesinin en önemli yolu, gün içerisinde en az 6 ile 8 bardak su tüketmektir. Bunun dışında böbrek sağlığı açısından oldukça önemli olan su, vücudun her zaman nemli olmasına destek olur. Su içmek; karaciğerin temizlenmesinin en önemli yoludur.

36 saat karaciğer temizliği

3 günlük açlıktan sonra yapılacaksa “Karaciğer Temizlemesi 3. Gün” bölümü uygulanır. Bu yaştaki çocuklar için zeytinyağı miktarı 100-150 gram; saat 17:00'de içilen magnezyum sülfat miktarı l tatlı kaşığı olmalıdır.

Karaciğer detoksu için ne yapılır?

Safra salgılanmasını destekleyen, kan dolaşımını harekete geçiren besinler tercih edildiğinde, daha verimli bir karaciğer detoksu yapılır. Taze meyve ve sebzelerle geçen öğünler, taze sıkılmış meyve suları tüketmek ve folik asitten faydalanmak, karaciğer detoksu için etkili olmaktadır.

Öte yandan DETOKS yapmadan önce bir uzmandan onay almayı da unutmayın.