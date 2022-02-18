Karaciğer dostu sap kereviz (Celery) kürü nasıl yapılır?

Kereviz sapı suyu faydaları

Karaciğer sağlığı ve karaciğerin temizlenmesi için oldukça değerli bir içecek olarak kereviz sapı suyu; karaciğerde biriken yağın azalmasına yardımcı olması ile karaciğeri korur ve yağ ve toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Bu yönüyle kabızlık, vücutta ödem, şişkinlik, ishal gibi durumlar için faydalıdır.

Karaciğer dostu kereviz kürü tarifi

Karaciğer dostu sap kereviz (celery) kürü tarifi için malzemeler

1 paket sap kereviz (celery)

Katı meyve sıkacağı veya güçlü bir blender

Karaciğer dostu sap kereviz (celery) kürü tarifi nasıl yapılır?

Saplarını güzelce yıkayıp katı meyve sıkacağından geçirmelisiniz. Posası oldukça fazla çıkıyor. İlk denememi blender ile yaptım ama çok zahmetli. Blenderda su ilave etmeniz ve işlem bittikten sonra süzmeniz gerekiyor. Mümkünse bunu aç karnına her sabah içmelisiniz. Ardından en erken 30 dakika sonra kahvaltı yapabilirsiniz.

Karaciğere iyi gelen besinler nelerdir?

Yeşil çay

Sarımsak

Kuşkonmaz

Üzüm.

Yer fıstığı

Yağlı balıklar

Kereviz suyu zayıflatır mı?

Hızlı ve etkili bir biçimde zayıflamak isteyenlerin gönül rahatlığıyla tercih edeceği sebzelerden biridir. Kereviz sapı suyu yağ yakımını desteklediği için diyetisyenler tarafından da tüketilmesi tavsiye edilmektedir. 21 gün boyunca düzenli bir şekilde kereviz sapı suyunu içerseniz güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de paketli ürünlere ara vermektir. Ayrıca gün içerisinde bolca su tüketerek fazlalıklarınızla kolayca vedalaşabilirsiniz.