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Aktüel Karaçi'deki yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi
Aktüel

Karaçi'deki yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:32:08 -
Karaçi'deki yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Karaçi kentinde hava sıcaklıklarının 40-42 dereceye yükselmesi şehirdeki hayatı olumsuz etkiledi.

Pakistan Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada, Karaçi'de hafta boyunca sürmesi beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarının 40-42 dereceye yükselmesi ise şehirdeki hayatı olumsuz etkilerken, uzmanlar; vatandaşlara "gerekli olmadığı sürece 11.00-16.00 saatlerinde dışarıda bulunmamaları ve hareketli faaliyetlerden kaçınmaları" konusunda uyarıda bulundu.

Basındaki görsellerde, vatandaşların sıcaklıklardan korunmak amacıyla gölgeliklere sığındığı, bazı vatandaşların ıslak havlu ve bezleri başlarına sardığı ve şemsiye kullandığı görüldü.

Hastaneler de olası "güneş çarpması" vakalarına karşı alarma geçti.

2015’te Karaçi ve çevresindeki bölgelerde etkili sıcaklıklardan 65 bin kişi etkilenmiş, yaklaşık 2 bin kişi ise hayatını kaybetmişti.

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