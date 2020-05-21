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Karacabey Genç Fenerbahçeliler 70 çocuğu giydirdi

Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, Karacabey’de ikamet eden 70 muhtaç çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:28:49 -
Karacabey Genç Fenerbahçeliler 70 çocuğu giydirdi

Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, Karacabey’de ikamet eden 70 muhtaç çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı yardımı yaptı.


Daha öncede Karacabey’de 300 aileye erzak yardımı, 1907 adet pide dağıtımı yapan Karacabey Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu şimdi de 70 ihtiyaç sahibi 70 çocuğa bayramlık aldı. Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren yaptığı açıklamada, “Sadece futbolla ilgilenen bir taraftar grubu olmayacağımızı söylemiştik. Karacabey’in en büyük sivil toplum örgütü olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bu zor günlerde 70 tane minik kardeşimizin bayramlıkları bu sene bizden. Projeye destek veren herkese gönülden teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun. Bir çocuğun gülmesi bizim için dünyalara bedel. Ne mutlu ki bize bu bayram 70 kardeşimizi gülümsemesine sebep olduk. Büyüyoruz, biz büyürken yardımlarımız da büyüyecek” dedi.

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