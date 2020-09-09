Karabük'teki Safranbolu Aldeğirmen Barajı hem verimi artıracak hem de taşkınlardan koruyacak

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Karabük'teki Safranbolu Aldeğirmen Barajı'nın tamamlanmasıyla 15 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirterek, "Bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Ayrıca Filyos Havzası taşkınlardan korunacak." ifadelerini kullandı.

DSİ'den yapılan açıklamada, Karabük ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı bildirildi.

Son dönemde DSİ tarafından ortaya konulan projelerde modern sulama yöntemlerinin geliştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun da tarımda verim artışı, üretim deseninde çeşitlilik ve çiftçilerin gelirinde artış sağladığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Karabük'teki Safranbolu Aldeğirmen Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Barajın tamamlanmasıyla 15 bin 600 dekar tarım arazisi sulanacak. Baraj temelden 58 metre yüksekliğinde ve 24,2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Barajın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Ayrıca Filyos Havzası taşkınlardan korunacak."