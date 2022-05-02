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Yerel Karabük'te yürekler ağza geldi
Yerel

Karabük'te yürekler ağza geldi

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.Y'nin hamile olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 13:04:00 -
Karabük'te yürekler ağza geldi

Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde ilerleyen A.T. idaresindeki 06 ENH 26 plakalı otomobil, hastane kavşağında, G.Y'nin kullandığı 34 BBC 04 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlardaki E.Y. (33), B.T. (15), G.T. (12) ve Y.S.T. (7) yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, E.Y'nin hamile olduğu öğrenildi.

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