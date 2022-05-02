Karabük'te yürekler ağza geldi

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İbn-i Sina'nın tarifi: Öksürüğü bıçak gibi kesiyor!

Tüm dünyanın en büyük bilim insanlarından biri olan İbn-i Sina’nın birçok soruna olduğu gibi öksürükte de önemli bir şifa karışımı bulunuyor..