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Ekonomi

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart 2020 itibariyle 65 bin 938 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:35:19 -
Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart 2020 itibariyle 65 bin 938 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2020 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak 2020 sonu itibariyle 23 milyon 361 bin 22 oldu. Karabük’te ise Ocak ayında 65 bin 804 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı 134 artışla 65 bin 938’e yükseldi.


Karabük’te trafiğe kayıtlı 65 bin 938 araçtan; 40 bin 570’si otomobil olurken, 9 bin 645’i kamyonet, 3 bin 6’sı kamyon, 4 bin 285’i motosiklet, bin 713’ü minibüs, 594’ü otobüs, 5 bin 878’si traktör ve 247’si de özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

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