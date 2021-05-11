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Yerel Karabük'te köye gelen ayılar, arı kovanlarını parçalayarak bal yedi
Yerel

Karabük'te köye gelen ayılar, arı kovanlarını parçalayarak bal yedi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Kışla köyü ile Belen köyü Dabazali Mahallesi'ne gelen ayılar, arı kovanlarını parçalayarak bal yedi. Belen Köyü Muhtarı Cevdet Kayabaşı, son günlerde köye 3 ayının gece gelmeye başladığını ve arı kovanlarını parçaladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 20:10:00 -
Karabük'te köye gelen ayılar, arı kovanlarını parçalayarak bal yedi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ayılar, arı kovanlarını parçalayarak bal yedi.

Kışla köyü ile Belen köyü Dabazali Mahallesi'ne gelen ayılar, bölgede arıcılıkla uğraşan çiftçilerin yaklaşık 50 kovanını parçaladı.

Ayılar, kovanların olduğu çitleri tahrip ederek kovanlardaki binlerce arının da telefine neden oldu.

Belen Köyü Muhtarı Cevdet Kayabaşı, AA muhabirine, son günlerde köye 3 ayının gece gelmeye başladığını ve arı kovanlarını parçaladığını söyledi.

Bu durumla çok nadir karşılaştıklarını belirten Kayabaşı, iki köyde 50'ye yakın kovanın parçalandığını ve binlerce arının telef olduğunu ifade etti.

Ayıları engellemek için nöbet tutmaya başladıklarını belirten Kayabaşı yetkililerden yardım istedi.

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