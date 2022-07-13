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Yerel Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Yerel

Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü. Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 20:29:00 -
Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Değirmenyanı köyünde Zeki Alagöz'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, evde bulunanları dışarı çıkartarak itfaiye ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi.

Köye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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