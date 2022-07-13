Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü. Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Değirmenyanı köyünde Zeki Alagöz'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylüler, evde bulunanları dışarı çıkartarak itfaiye ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi.
Köye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.