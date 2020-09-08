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Aktüel Karabük'te bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak
Aktüel

Karabük'te bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak

Yeniakit Publisher
2020-09-08 21:41:23 -
Karabük'te bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Geren köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vakaların olduğu belirtildi.

Açıklamada, temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bu geceden itibaren 14 gün süreyle köye giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi.

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